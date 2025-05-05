Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi) ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini, Ali Nesim’in ölüm yıldönümü olan 9 Mayıs Cuma günü düzenlenecek törenle alacak. Tören, Zeytinlik Köy Evi’nde saat 14.00’te yapılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre seçici kurulunda, Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Dr. Tülay Kaya Tekman, Mehmet Kansu, Eralp Adanır ve Aysun Çelik'in yer aldığı yarışmada, ilk üç sıralamanın ödülleri Nesim ailesi tarafından karşılanacak. Girne Belediyesi ise özel ödül takdim edecek.

-“Kırmızı acı bir renktir” öyküsüyle Rümeysa Çavuş birincilik ödülüne layık görüldü

Birincilik ödülüne, "Kırmızı Acı Bir Renktir” adlı öyküsüyle Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Çavuş layık görüldü. Çavuş, 6 bin TL para ödülü ve plaket alacak.

İkincilik ödülü ise "Gizli Günlük” adlı öyküsüyle Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Tülaynur Koyun'a verilecek. Koyun, 4 bin TL para ödülü ve plaket ile ödüllendirilecek.

Üçüncülük ödülü de Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Muhammet Ali Taş’a sunulacak. “Kasvetli Orta Doğu” adlı öyküsüyle üçüncü olan Taş, 3 bin TL para ödülü ve plaket alacak.

“Girne Belediyesi Özel Ödülü”ne ise ise Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Selma Badur layık görüldü. “Başöğretmen Ali Nesim” adlı öyküsüyle ödüle layık görülen Badur, 2 bin TL para ödülü ve plaket elde edecek.