YDÜ öğrencisi Kuni, “Gelmeyen Bahar” kısa filmi ile “Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”ndan ödülle döndü

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni, “Gelmeyen Bahar” kısa filmi ile “Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”ndan ödülle döndü

TEMA, TERMOPET, MEDISEP, Türkiye Barolar Birliği, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ile Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”nda, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni’nin çektiği “Gelmeyen Bahar” kısa filmi ödül alan dokuz filmden biri oldu.

50’nin üzerinde kısa filmin yarıştığı “Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”nda ödüller, Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni’nin yönettiği “Gelmeyen Bahar”, başrol oyuncusu Osman Alkaş’ın etkileyici performansı ile Drama Kategorisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.



İklim değişikliğine bağlı değişiklikleri ironik bir dille anlatıyor

Bu yıl beşinci kez düzenlenen “Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”, toplumda sorun olan güncel konuların üniversite öğrencileri gözünden topluma aktarılmasını ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yarışma, bu yıl iklim değişikliği teması ile gerçekleştirildi.

15 önemli tiyatrocu ve sinemacının yer aldığı yarışma jürisi tarafından ödüle değer görülen Vasfi Kuni’nin yönetmenliğini üstlendiği Gelmeyen Bahar filmi de iklim değişikliğine bağlı olarak doğada görülen değişimleri ironik bir dil ile ele alıyor.

“Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması”ndan ödülle dönen Vasfi Kuni, “Gelmeyen Bahar” kısa filmi ile uluslararası festivallerde de yarışacak. Ödül töreninde konuşan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni, ödülle dönerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi’ni başarıyla temsil etmiş olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Kıbrıslı ünlü Türk oyuncu, Osman Alkaş’a filminin başrolünü üstlendiği için kendisine teşekkür eden Vasfi Kuni, yeni filmler ile ülkesini ve üniversitesini birçok festivalde temsil etmeye devam edeceğini söyleyerek Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ndeki hocalarına da destekleri için teşekkür etti.