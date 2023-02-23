YDÜ “Belgesel Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği belgesel fotoğraf yarışmasına başvurular başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Belgesel Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. Öğrencilerin dünyaya bakış açılarını fotoğraf diliyle ifade edebilmelerinin önünü açmayı amaçlayan yarışma, lise ve üniversite olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

“Kültürel Miras ve Tarih”, “Çevre ve İnsan”, “Özgürlük, Demokrasi ve İnsan Hakları”, “İnsan, Hayvan ve Mekan” (Portre), “Siyah-Beyaz” temalarıyla düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi ise 17 Nisan 2023.

Üniversite ve lise dallarında finale kalan yirmi beşer fotoğraf sergilenecek

Kazananlarının 17 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacağı yarışmanın jürisinde akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Aykan Özener, belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral, belgesel fotoğrafçısı ve savaş foto muhabiri Emin Özmen ile akademisyen ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel ve Mert Yusuf Özlük bulunuyor. Yarışmanın sonucunda, her kategoriden seçilecek 25’er fotoğraf sergilenecek. Öte yandan, sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin web sitesinde de yayınlanacak.

Başvurular, 17 Nisan’a kadar dijital olarak kabul edilecek

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen Belgesel Fotoğraf Yarışması’na katılmak isteyen adayların, başvurularını en geç 17 Nisan 2023 mesai bitimine kadar yapmaları gerekiyor.

https:/filmfreeway.com/YDUGAZETECILIKBELGESELFOTOGRAFYARISMASI internet adresi üzerinden dijital olarak başvuru alacak olan yarışma, üniversite kategorisinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olacak. Üniversite öğrencilerinin başvuru sırasında öğrenci belgesini de ibraz etmesi istenecek. Lise kategorisi ise, 15-18 yaş aralığındaki tüm lise öğrencileri yarışmaya katılabilecek.