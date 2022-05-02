UKÜ’nün sürdürülebilir çevre politikaları Times Higher Education sıralamasında zirvede

İngiltere Merkezli Times Higher Education’ın her yıl düzenlediği etki faktörü (Impact Rankings) dünya üniversiteler sıralamaları açıklandı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), akademik kampüs alanlarının sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric World University Rankings’in açıkladığı sıralamada Dünyanın 111’inci ve Kıbrıs adası genelinde de 1. sırada yer almasından sonra Times Higher Education’ın düzenlediği 2022 etki faktörü dünya üniversiteler sıralamalarında da başarısını sürdürdü.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlenen 17 maddelik dünya sorunları ile ilgili çalışmalarının değerlendirildiği, araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim düzeyleri ile toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldüğü sıralama hakkında açıklama yapan UKÜ Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kampüs ofisi sorumlusu, Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, “Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bu yıl ilk defa katıldığı sıralamalarda “Uygun maliyetli ve Temiz enerji” alanında dünya genelinde 201-300 bandında, “Sağlık ve Refah” alanında ise dünya genelinde “601-800” bandında yer aldı. Dünya sıralamalarındaki derecelerle birlikte UKÜ olarak, Kuzey Kıbrıs genelinde “Uygun maliyetli ve Temiz enerji” alanında 1. ve “Sağlık ve Refah” alanında ise 3. sırada kendimize yer bulduk” dedi. UI GreenMetric World University Rankings’ten sonra ilk kez katıldıkları bu organizasyonda elde edilen başarının tesadüf olmadığına ve arkasında önemli bir takım çalışması olduğuna dikkat çeken Dr. Abbasoğlu, başta Yrd. Doç. Dr. Umar Özgünalp olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre konularında, 2009 yılından beri hem eğitim hem de araştırma olarak birçok adım attıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Abbasoğlu, ayrıca başta güneş enerjisi ve enerji verimliliğine olmak üzere yapılan yatırımlarla hem karbon nötr ve sürdürülebilir üniversite olmak yolunda gittiklerini işaret etti hem de bu yatırımlar sayesinde öğrencilere uygulama ve araştırma alanları oluşturulduğuna dikkat çekti.

Bu yıl kazanılan tecrübe ile önümüzdeki yıl Times Higher Education dünya sıralamasındaki yerlerini geliştireceklerini söyleyen Abbasoğlu, “Amacımız, UKÜ’nün kalite ve sürekli gelişim vizyonu çerçevesinde yaptığı eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinin dış gözler tarafından yapılan değerlendirmelerde de kayıt altına alınması ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektir” ifadelerini kullandı.

