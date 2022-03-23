UKÜ Tiyatro Kulübü’nden anlamlı bağış

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü’ne bağlı Tiyatro Kulübü sahnelemiş oldukları “Rezervuar Kanişleri” isimli oyundan sağladıkları geliri engeli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı.

Üniversitenin en etkin kulüplerinden olan ve bu sene 23’üncü yılına giren Tiyatro Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yıl da “sosyal sorumluluk”, “farkındalık” ve “sosyal çevreye duyarlılık” misyonları kapsamında 24-25 Aralık 2021 tarihlerinde sahnelemiş oldukları “Rezervuar Kanişleri” adlı isimli oyunun gelirini iki adet tekerlekli sandalye alarak iki engelli bireyin kullanımına verdiler.

UKÜ Tiyatro Kulübü üyeleri ile gerçekleştirdikleri görüşmede konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden öğrencileri tebrik ederek, bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerinin artmasının önemine işaret etti.

Derneğin “engelli bireylerin toplumun her alanında eşit bir şekilde yer almalarını sağlama” misyonu ile çalışmalarda bulunduğuna dikkat çeken Kibrit, “UKÜ Tiyatro Kulübü sergilemiş olduğu oyundan elde ettiği geliri bizlere bağışlayarak çok büyük bir destek vermiştir” şeklinde konuştu.

Başkan Kibrit, bu yaklaşımın hem gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığına hem de söz konusu bağış ile iki engelli arkadaşın özgürce toplumda yer almasına katkı sağladığını dile getirerek, “Bu sağlanan katkı için emeği geçen herkese yürekten teşekkürler” ifadesini kullandı.

