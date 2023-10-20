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Prof. Dr. Cumali Sabah yeniden dünyanın en etkili bilim insanları arasında

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Sabah 2023 Yılında da yeniden dünyanın en etkili bilim insanları arasında

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Prof. Dr. Cumali Sabah yeniden dünyanın en etkili bilim insanları arasında
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ABD ve Hollanda’dan araştırmacıların akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier desteğiyle yürüttüğü çalışmada en etkili bilim insanları listesi yayınlandı.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarınca hazırlanan “dünyadaki en büyük bilimsel etkiye sahip araştırmacıların sıralaması”nın yeni versiyonu Elsevier BV tarafından yayımlandı. “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi; “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan bilim insanlarını kapsıyor. Bu yıl yeniden, hem tek yıllık değerlendirmede hem kariyer boyu değerlendirmede listeye giren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektör Yardımcısı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Sabah bir kez daha dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi.

Araştırmacılar çalışmalarında dünyanın en etkili bilim insanlarını belirlemek için bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi farklı değişkenlerden oluşan bir bilimsel etki endeksi kullanıyor. Dünyanın önde gelen akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier de bu çalışmaya destek veriyor. Her yıl verileri güncellenen çalışmada bilim insanlarının tek bir yılda ve kariyerleri boyunca yaptıkları bilimsel üretimin etkinliği hesaplanıyor.

Prof. Dr. Sabah Listenin Kalıcı İsimlerinden

Metamalzeme, elektromanyetik ve mikrodalga uygulamaları, antenler ve solar sistemler üzerine çalışan ve 2008 yılında International Union of Radio Science tarafından Yılın Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen Prof. Dr. Cumali Sabah, dünyanın en etkili bilim insanları listesinin müdavimlerinden olup, kendine yer bulmakta ve yapılan senelik ve kariyer boyu değerlendirme sonucunda da dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmektedir.

Bu yıl yayınlanan listede de dünyada ilk %2’lik dilime giren Prof. Dr. Cumali Sabah hem senelik değerlendirmede hem de yeni verilerle güncellenen kariyer boyu etki listesinde yer alarak dünyanın en etkili bilim insanları arasındaki yerini korudu.

Araştırmalarına ek olarak Kampus Rektör Yardımcılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Cumali Sabah, listeye göre KKTC’deki en etkili bilim insanlarından biridir.

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