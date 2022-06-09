LAÜ’de uluslararası kültür günü yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) düzenlediği “Yaza Merhaba Festivali” kapsamında “Uluslararası Kültür Günü” düzenleniyor.
Kültür günü programı 10 Haziran Cuma günü 16:00’da sportif faaliyetlerle başlayacak ve birçok farklı ülkeden gelen öğrencinin hazırlayacağı kültürel yemeklerin sunulacağı “Uluslararası Mutfaklarla Tanışma” organizasyonu gerçekleşecek.
Öğrenciler uluslararası kostümleri ile geçiş yapacak
Etkinliğe katılarak öğrencilerin kendi yemeklerini tanıtmalarına imkan sağlanacağı programda ayrıca öğrencilere ücretsiz ikramlar da gün içerisinde sunulacak. Ardından DJ performanslarının da yer alacağı programda LAÜ öğrencilerinin katılımı ile Bülent Günkut koreografisinde “Uluslararası Kültür Şov” gerçekleşecek.
19:30’da başlayacak “Uluslararası Kültür Şov” programında LAÜ’de öğrenim gören öğrencilerin uluslararası kostümleri ile yapacağı geçişler ve dans gösterileri LAÜ’de unutulmaz bir gece yaşatacak.
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