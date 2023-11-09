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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor

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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler başlıyor
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  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri başlıyor.
   LAÜ kampüsünde düzenlenecek Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 11 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek.
   Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlik serisinin ilkinde gün boyu müzik, sürpriz etkinlikler ve performanslar yer alacak.
   LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 13:00’de başlayacak. Etkinlik programında Sessiz Sinema, çeşitli yarışmalar, kukla yapım atölyesi, boya ve dans et sanatsal etkinlik atölyeleri, spor yarışmaları, farklı ikramlar ve grup Reva konseri yer alacak.
 

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Etiketler; #Lefke Avrupa Üniversitesi #Neşeli Cumartesiler
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