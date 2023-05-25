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LAÜ’de “Bağımlılık” paneli düzenlendi

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LAÜ’de “Bağımlılık” paneli düzenlendi
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Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’nin işbirliğiyle “Bağımlılık” paneli düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’nden Klinik Psikolog Hatice Ünsaç ve Uzman Psikolog Merih Göçmen konu üzerine birer sunum gerçekleştirdiler.
Etkinlikte, ilk olarak, Klinik Psikolog Hatice Ünsaç bağımlılığın ne olduğu, türleri, sebepleri, olumsuz etkileri ve nasıl tedavi edilebileceği ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptı.
Uzman Psikolog Merih Göçmen ise daha özel olarak alkol bağımlılığına dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmacılar, ayrıca, bağımlılıkla mücadele için ücretsiz hizmet sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgilendirme yaptılar.
Dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından etkinlik tamamlandı.
 
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