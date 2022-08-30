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LAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinden, SOS Çocuk Köyü eğitmenlerine eğitim

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LAÜ Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinden, SOS Çocuk Köyü eğitmenlerine eğitim

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, SOS Çocuk Köyü’nün daveti ile Girne Lords Palace Hotel’de 2 gün süren “SOS Çocuk Köyü Eğitmen Eğitimleri” gerçekleştirdi. 

Eğitimde Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa tarafından “Sınıf Yönetimi”, Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp tarafından “İhmal ve İstismar gibi olumsuz çocuk deneyimleri ile çalışma”, Doç. Dr. Azize Ummanel, “Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme ile Öğrenme Merkezlerinde Oyun” ve Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, “Aile ile İşbirliği” isimli eğitimler verildi.

“Eğitmen eğitimleri ile öğretmenlere ve eğitim kurumlarına farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz”                      

 Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal, fakülte olarak diğer kurum ve kuruluşlarla herzaman işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ve böylesi işbirliklerinin hem kuruma hem de topluma fayda sağladığını vurguladı. Karakartal konuşmasında ayrıca eğiticinin eğitimlerinin yalnızca öğreticilik becerilerini geliştirmeyi sağlamadığını, aynı zamanda mesleki gelişim ve uzmanlık da kazandırdığını dile getirdi. “Kurum olarak gerçekleştirdiğimiz eğitmen eğitimleri ile öğretmenlere ve eğitim kurumlarına farklı bakış açıları kazandırmayı, artan farkındalıklarını hem kurumlarına hem de öğrencilerine sürdürülebilir bir şekilde yansıtmalarını hedefliyoruz”. açıklamasında bulundu.  

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Etiketler; #Lefke Avrupa Üniversitesi #sos #Çocuk Köyü
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