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LAÜ Akademisyeni Meriç, “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı

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LAÜ Akademisyeni Meriç, “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temalı 1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’ne katıldı.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün düzenlediği 1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılan Meriç, katılımlarıyla LAÜ’yü temsil etti.
  Kongrenin Bilim Kurulunda da görev alan Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, “Motor Fonksiyonu Geliştirmede” adlı panelde  “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunda konuşma gerçekleştirdi.
   Meriç, konuşmasında Fonksiyel Elektrik Stimülasyonunun (FES) normal elektrik stimülasyon uygulamalarının farkına dikkat çekerek FES Uygulaması İçin Hasta Seçim Kriterleri, uygulamayı engelleyen durumlar, uygulama yöntemleri ile parametreleri ve teknolojik son gelişmeler konularında detaylı bilgiler aktardı.
 
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