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Eski TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk DAÜ’de konferans verecek

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Eski TC Milli Eğitim Bakanı Selçuk DAÜ’de konferans verecek
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) konferans verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen konferans perşembe günü saat 10.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Konferansta Prof. Dr. Selçuk “Yeni Nesil Eğitim Paradigmaları” konulu sunumuyla öğretmen adaylarıyla bir araya gelecek. 
 
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