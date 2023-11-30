DAÜ’de Gazimağusa halkına yönelik ‘diyabet ve egzersiz’ semineri yapılacak

DAÜ’de Gazimağusa halkına yönelik ‘diyabet ve egzersiz’ konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 5 Aralık Uluslararası Gönüllülük Günü çerçevesinde ‘Diyabet ve Egzersiz’ konusunun görüşüleceği seminer ve egzersiz temalı bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.



Etkinlik, 5 Aralık 2023 Salı günü, saat 14:30’da, DAÜ Turizm Fakültesi TH 107 numaralı seminer odasında düzenlenecek. Açılış konuşmasını DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un gerçekleştireceği etkinlikte, uzman fizyoterapist Ayşen Karaman tarafından “Diyabete Özgü Egzersizler” konulu atölye çalışması yapılacak.



DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden yapılan açıklamaya göre dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan, ciddi bir kronik hastalık olan diyabet oluşumu öncesi olarak tanımlanan Prediyabet, kan şekeri düzeyinin normal değerinin üstünde olduğu, fakat diyabet tanı sınırlarını henüz karşılamadığı durumlar olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir risk grubunu oluşturan prediyabetli ve diyabetli hastalar için ise egzersiz çok etkili bir ilaç görevi görmektedir. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında bulunan Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYMER) toplum sağlığına katkı sağlamak için alanında uzman akademisyenleriyle hizmet sunmaktadır. Bu kapsamdaki değerlendirmeler sonucunda isteyen kişilere, Prediyabetik (kan şekeri sınırda olan) bireyler için diyabeti engellemek amacıyla ücretsiz klinik pilates seansları yaptırılacaktır. Bunun yanı sıra diyabet hastası olmayan katılımcılara da güne özel ücretsiz pilates deneme seansına katılım sağlanacaktır.



DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ise DAÜ iş birliğiyle, toplum sağlığı için önemli adımlar atıldığını, sağlığı şekillendirecek kritik bilgilerin paylaşılacağı bu seminere sağlıklı bir yaşam için adım atmak isteyen herkesi beklediklerini belirtti.



“5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde sağlığınız için ilk adımı attırmaya gönüllüyüz” sloganı ile gerçekleşecek olan etkinlik ile ilgili bilgi almak veya kayıt yaptırmak isteyenler 0533 8628785 numaralı telefondan veya 0542 1527066 numaralı WhatsApp hattından detaylı bilgi alabilirler.

