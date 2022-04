DAÜ, Türkiye genelinde 2., Dünyada ise 201-300 bandında

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünya üniversiteler sıralamalarındaki hızlı yükselişini büyük bir başarıya imza atarak sürdürdü. Dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 27 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 21:00’de, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı. DAÜ, geçen yıl aldığı 69,4 puanı 79,5’e yükselterek bulunduğu 301-400 bandını ciddi bir ivme ile 201-300 bandına taşıma başarısı gösterdi. DAÜ böylece THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda iki yılda tam iki bant birden yükselerek 401-600 bandından 201-300 bandına yerleşti. Geçtiğimiz yıl, toplam 17 adet olan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddelerinden 11’inden değerlendirmeye alınan DAÜ, bu yıl 17 maddenin tamamından değerlendirilmeye layık görüldü.Dünya genelinde 1,406 üniversitenin girdiği listede dünya birincisi Avustralya’dan Western Sydney University oldu. Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 3 üniversite girerken DAÜ, bu üniversiteler arasında en üst bantta yer alarak birinciliği elde etti. Öte yandan Kıbrıs adası genelinde de 7 üniversitenin yer aldığı listede DAÜ yine en üst bantta yer alarak adanın en iyi üniversitesi olma başarısını gösterdi.Listeye giren Türkiye üniversiteleri arasında İTÜ ve ODTÜ 101-200 bandında birinci sırada yer aldı. Türkiye üniversiteleri arasında da yükselişini sürdüren DAÜ, 201-300 bandında yer alarak Abdullah Gül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte ikinci bandı paylaştı. Listeye Türkiye’den toplamda 61 üniversite girdi.DAÜ’nün en yüksek puan aldığı hedefler; “Yoksullukla Mücadele”, “Kaliteli Eğitim”, “Amaçlar İçin Ortaklıklar” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında gerçekleşti. Bu yıl en başarılı hedef geçtiğimiz yıl olduğu gibi “Yoksullukla Mücadele” alanında elde edildi. DAÜ’nün bu konuda ihtiyaç sahibi öğrencilerine sunduğu destek, üniversitenin yoksullukla mücadele ile ilgili oluşturmuş olduğu programlar, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 1. Maddesi olan “Yoksullukla Mücadele” üzerine yapılan çalışmalar, DAÜ’yü sıralamada yer almaya hak kazanan 769 üniversite arasında 82 puan ile 22. sıraya taşıdı. Bu alanda listede KKTC’den 3 üniversite yer alırken, Güney Kıbrıs’ta 1 üniversite, Türkiye genelinde ise 42 üniversite yer aldı. DAÜ; hem KKTC’de, hem Kıbrıs adası genelinde, hem de Türkiye’de 1. sırayı elde etti.DAÜ, Kaliteli Eğitim alanında ise genel ortalamaların üzerinde yer alarak listede dünya genelinde sıralamaya alınan 1,180 üniversite arasında 52. sırayı elde etme başarısını gösterdi. Bu alanda; öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etme, DAÜ mezunlarının eğitim verme yetkinliğine sahip olma oranı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4. Maddesi olan Kaliteli Eğitim üzerine yapılan çalışmalar, önemli rol oynadı.DAÜ, KKTC’den yalnızca iki üniversitenin girme başarısı gösterdiği “Eşitsizliklerin Azaltılması” konusunda yaptığı çalışmalarla KKTC genelinde 1. sırayı elde ederken, 42 üniversitenin sıralamaya alındığı Türkiye genelinde ise 1. sırayı Koç Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ile, Kıbrıs adası genelinde ise 4 üniversitenin girdiği sıralamada birinci bandı Fredercik University ile paylaştı.Diğer yandan DAÜ, bir başarıyı da “Amaçlar İçin Ortaklıklar” alanında elde ederek, geçtiğimiz yıl 401-600 bandında yer aldığı bu alanda, sıralamaya alınan üniversite sayısındaki artışa rağmen bu yıl tam iki bant birden yükseldi ve 78.6 puanla 201-300 bandına yerleşti. Bu başarıda DAÜ’nün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla ilgili yayınladığı raporlar, bu konuda verdiği eğitimler ve BM’nin 2030 yılına kadar erişmeyi hedeflediği amaçlara (UN The 2030 Agenda for Sustainable Development) ulaşılmasına destek vermek için gerçekleştirmiş olduğu iş birlikleri, bu yüksek puanın alınmasına büyük katkı sağlayan faaliyetler olarak ön plana çıktı. Listeye KKTC’den 3, Güney Kıbrıs’tan 4, Türkiye genelinden ise 63 üniversite girerken, DAÜ KKTC’de açık ara farkla 1., Türkiye genelinde 2., Kıbrıs genelinde ise yine 2. sırada yer aldı.Söz konusu liste, dünya genelindeki üniversiteleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre sıralıyor. BM, 2030 yılına kadar dünya için öncelikle 17 amaç belirledi. Söz konusu amaçlar şu şekilde sıralanıyor:Kaynak: https://www.tr.undp.org/ DAÜ tüm bu maddelerle ilgili çalışmalar ve araştırmalar yürütüyor. DAÜ’nün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlere https://sdgs.emu.edu.tr/en linkinden ve THE Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması 2022’ye https://tinyurl.com/ymp3t69x linkinden erişilebiliyor.Açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün dünya genelindeki yükselişinin KKTC için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu önemli yükselişin DAÜ’nün stratejik hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. DAÜ’nün, ambargolar altındaki KKTC’de eğitimin ambargo tanımadığının kanıtı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, “Bu sıralama, dünya üniversitelerini Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı için belirlediği 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı hakkındaki çalışmaları konusunda sıralamaktadır. DAÜ bu sıralamalarda her geçen yıl daha da yükselerek özellikle “Yoksullukla Mücadele”, “Kaliteli Eğitim”, “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” alanlarında büyük başarılar elde etmiştir. Üniversite olarak eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında önemli bir rol üstlenmekteyiz. DAÜ yükseköğretim alanının en önemli kurumlarından biridir ve gerek sahip olduğu akreditasyonlar, gerekse de akademik, bilimsel ve sosyal alanlardaki başarıları ile bunu kanıtlamaktadır. Söz konusu başarının elde edilmesine katkı sağlayan tüm DAÜ Ailesi’ne teşekkür ederim. Üniversitemizin hızlı yükselişi ve büyümesinin devamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.