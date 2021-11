DAÜ Turizm Fakültesi'nden büyük başarı

DAÜ Turizm Fakültesi Avrupa ülkeleri turizm okulları arasında yapılan AEHT yarışmalarından altın madalya ile döndü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenen 34. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferansı ve farklı gastronomi ve turizm yarışmalarına (Mutfak Sanatları, Pastacılık, Barista, Turizm Destinasyonu) katılarak Mutfak Sanatları alanında birincilik elde ederek madalyaya sahip oldu.



Gastronomi yarışmaları ile ilgili olarak bilgi veren DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Avrupa’dan 400 okulun üye olduğu AEHT’de 500’ün üzerinde yarışmacının ter döktüğünü belirterek, Mutfak Sanatları ve Konaklama İşletmeciliği alanlarında yarışan Selma Hulusi’nin altın madalya kazanmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, uluslararası etkinliklerde yer almanın gerek ülke, gerekse üniversite açısından tanıtım için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Uluslararası arenada yarışmanın vizyon olarak öğrencilere çok şey kattığını ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi olarak gerek fiziksel gerek akademik gerekse uluslararası düzeyde verdikleri eğitimle kalite açısından zirveye çıkmak için her türlü gayreti gösterdiklerinin altını çizdi.



Prof. Dr. Kılıç, geçen yıllarda bronz ve gümüş madalya ile adaya döndüklerini, geçtiğimiz yıl ise “Hospitality Management” alanında altın madalyayı aldıklarını, bu yıl da altın madalyayı DAÜ’ye kazandırdıklarından duyduğu mutluluğu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, bu yıl Turizm Fakültesi olarak 34.’sü gerçekleştirilen etkinliklerin genel kuruluna katıldıklarını ve Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı turizm ve otelcilik okulu ile bir araya gelerek ortak çalışmaların başlatılması konusunda adım attıklarını belirtti.



Prof. Dr. Kılıç, Turizm ve Otelcilik ile Gastronomi alanlarında sahip oldukları akreditasyon ve uluslararası üyelikler ile ShanghaiRanking sıralamasındaki başarılarını pekiştirdiklerini belirterek, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında jüri üyesi olarak bir kez daha görev almasının da ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Özbaşar’ın da ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yaptığını belirtti.



Bu başarıların hem kendilerini hem de öğrencileri motive ettiğini ayrıca ülkemizin tanıtımına da son derecede önemli katkı sağladığını ifade ederek bu bağlamda öğrencilerin gelişimine destek veren, eğiten tüm hocalara ve bu katılımın gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi her türlü desteği veren DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini iletti.