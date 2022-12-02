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DAÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor

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DAÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 2022-2023 Akademik Yılı’nın ilk doğa yürüyüşünü Girne Beşparmak Bölgesi’ne gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 kulüp üyesinin katılımıyla düzenlenen doğa yürüyüşünde öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.
 
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ise Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü deneyimli üye ve yöneticileri ile ileri seviye tırmanışlar gerçekleştirdi. Uzun bir aranın ardından tırmanış bilgilerini tazeleyen ekip, Beşparmak Bölgesi’ne gerçekleştirdikleri tırmanışta keyifli saatler yaşadılar. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Öğrenci Kulüpleri arasında 500’ün üzerinde üyesiyle en çok ilgiyi gören kulüplerden biri olan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, KKTC’nin her mevsim gezilebilecek doğal güzellikleri eşliğinde doğa yürüyüşü ve tırmanış gibi doğa sporları yapma imkanı sağlıyor.
 
 

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Etiketler; #DAÜ #Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
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