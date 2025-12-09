Bütçenin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçe ile ilgili öngörülen açığın “yönetilebilir düzeyde” olduğunu söyledi, “2027’den itibaren kademeli olarak düşürülecektir” dedi.

Berova, “Bizim hedefimiz nettir. Güçlü kamu maliyesi, güçlü ekonomi, güçlü toplum. Bunun için gerekli tüm adımları atmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Bu bütçe bir umut bütçesidir” diyen Berova şöyle devam etti:

“Yeniden ayağa kalkışın başlangıcını oluşturan bir bütçedir. Yarın bugünden daha iyi olacak diyen bir anlayışın eseridir. Evet zor günler yaşadık. Ama biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Çünkü üreten insanımız var, güçlü bir devletimiz var.”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin yeniden yükseliş iradesini ortaya koyduğunu kaydetti; bütçenin temel hedefinin ekonomik istikrarı güçlendirmek ve topluma güven vermek olduğunu söyledi.

Berova, zorlayıcı küresel koşullara rağmen kamunun mali dengesini koruyan, üretim ve istihdamı önceleyen bir çerçeve oluşturduklarını vurguladı.

Yerel yönetimlere ayrılan kaynağın yüzde 46,9 oranında artırıldığını ifade eden Berova, bunun vatandaşın günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını dile getirdi.

205,8 milyar TL gider ve 180,6 milyar TL gelir öngörülen bütçede ortaya çıkan 25,2 milyar TL’lik açığın yönetilebilir seviyede olduğunu kaydeden Berova, bu açığın önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Berova, bütçenin zor zamanlardan geçen bir ülkenin yeniden yükseliş iradesini ortaya koyduğunu vurguladı; halka “yarın bugünden daha güçlü olacak” mesajı verdiklerini kaydetti.

Dünya ekonomisindeki dalgalanmalara rağmen ayakta kalmayı başardıklarına dikkat çeken Berova, 2026 bütçesinin “vatandaşa güven veren, toplumun nefes almasını sağlayan ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı amaçlayan” bir çalışma olduğunu söyledi.

2026 gelir politikalarının vatandaşın devlete olan güvenini artırmaya odaklandığı belirten Berova, vergi adaleti, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve dijital denetim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik adımları sıraladı; “Adil, sade ve anlaşılır bir vergi düzeni kuruyoruz.” dedi.

Berova, son yıllarda artan devlet gelirlerinin devam ettirilmesinin hedeflendiğini de kaydetti.

Berova, kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemi vurgulayarak, gereksiz harcamaların azaltılacağını, sağlık ve eğitimin öncelikli olacağını, kamu yönetiminde verimliliğin artırılacağını belirtti.

2026’da tarım, sanayi, turizm, bilişim ve dijital sektörlerde yatırımların destekleneceği, genç girişimcilere özel paketlerin devreye alınacağı da belirten Berova, küçük işletmelere finansman kolaylığı sağlanacağını ifade etti.

Bakan Berova, bunun yanında dar gelirli ailelere desteklerin artırılacağını, emekli ve çalışanlara yönelik iyileştirmelerin yapılacağını, gençler ve kadınlara yönelik programların genişletileceğini dile getirdi; sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin güçlendirileceğinin altını çizdi.

“Bütçemizin en umut veren yönlerinden biri, geleceğe dönük yatırımların güçlendirilmiş olmasıdır.” diyen Berova, 2026’da e-devlet hizmetlerinin yaygınlaşacağını, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılacağını ve enerji verimliliği projelerinin destekleneceği de kaydetti; ulaşım ve altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirtti.