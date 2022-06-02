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Ukrayna finalde

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Ukrayna Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı 3-1 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaline yükseldi. Ukrayna, finalde Galler ile karşılaşacak

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Ukrayna finalde
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle 24 Mart'ta yapılamayan play-off turu yarı final maçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynandı.
Yarmolenko'nun 33. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden Ukrayna, Yaremchuk'un 49. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İskoçya, McGregor'un 79. dakikadaki golüyle umutlandı ancak Ukrayna, Dovbyk'in 90+5'inci dakikada kaydettiği golle maça noktayı koydu.
Bu sonuçla Ukrayna, 5 Haziran'da oynanacak play-off finalinde Galler'in rakibi oldu.
Galler-Ukrayna maçının galibi, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.
 
 
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