banner913
banner932
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
17 0
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
8 0
 
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
13 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
31 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
17 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
13 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
11 0
banner915

Türkiye galibiyetle başladı

banner476

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 yendi. Mücadelede ay-yıldızlıların gollerini Orkun ve Kerem attı

banner825
Türkiye galibiyetle başladı
banner931

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası yolculuğu Ermenistan galibiyetiyle başladı.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada ev sahibi Ermenistan, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

A Milli Takımımız, Orkun Kökçü'nün 35. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle skoru eşitledi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Ay-yıldızlılarımız, ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 64. dakikada 2-1 öne geçti. 

Kalan sürede başka gol olmadı ve A Milli Takımımız EURO 2024 Elemeleri'ne 3 puanla başladı.

Maça UEFA'nın talebi ile misafir ekip olan Türkiye'nin taraftarları stada alınmadı.

İkinci maçta rakip Hırvatistan

Türkiye A Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Hırvatistan maçının bilet gelirleri depremzedelere destek için başlatılan omuz omuza kampanyasına aktarılacak.

Maça gidemeyecek taraftarlar da kampanya kapsamında Ermenistan ve Hırvatistan maçları için satışa sunulan 100 liralık hatıra biletlerden alabilecek.

Etiketler; #türkiye #Euro2024 #futbol #Avrupa Şampiyonası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.