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Türkiye, Euro 2024 finallerinde

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek dev şampiyonaya katılmayı garantiledi

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Türkiye, Euro 2024 finallerinde
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Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, 7. hafta maçında Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmaya Türkiye baskılı başladı.

A Milli Takımımızın Yunus Akgün ile 21. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Millilerimizden ikinci yarıda gol şov

Ay-yıldızlılar, 58. dakikada Yunus Akgün'ün harika golüyle 1-0 öne geçti.  

A Milli Futbol Takımımız, 82. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Ay-yıldızlılar, 87'de Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı: 3-0

90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, skoru 4-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve A Milli Takımımız, Letonya^yı ilk kez iç sahada da mağlup etti. 
 

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak grupta liderliğini sürdüren Türkiye, son maçlar öncesi Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

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