Liverpool'a iki dakika yetti

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, sahasında İspanyol temsilcisi Villarreal'i 2-0 mağlup etti

AnfieldRoad'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip Liverpool sevindi. Rakibini 2-0 ile geçen JürgenKlopp'un öğrencileri ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

Liverpool maça; Alisson, Alexander-Arnold, vanDijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Diaz 11'iyle başladı.

UnaiEmery'nin ekibi ise sahaya; Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Capoue, Parejo, Coquelin, Chukwueze, LoCelso, Danjuma 11'iyle çıktı.

Polonyalı hakem SzymonMarciniak'ın yönettiği mücadeleye atak başlayan Liverpool, yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve SadioMane ile çeşitli pozisyonlar üretmesine rağmen Villarreal savunmasını geçemedi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibin en tehlikeli pozisyonu, ThiagoAlcantara'dan geldi. İspanyol oyuncunun 42. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.

İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, VillarrealdefansındanPervisEstupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0

Mane, DidierDrogba'yı yakaladı

Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, DidierDrobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.

Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.



