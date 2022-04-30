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La Liga'da şampiyon Real Madrid

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-0 mağlup etti ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı

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La Liga'da şampiyon Real Madrid

La Liga'da 2021-2022 sezonunun şampiyonu Real Madrid... La Liga'nın 34. haftasında sahasında Espanyol'u 4-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

Eflatun beyazlıların gollerini Rodrygo (Dk. 33 ve Dk. 43), Marco Asensio (Dk. 55) ve Karim Benzema (Dk. 81) attı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester City takımına karşı oynayacağı rövanş maçını düşünerek, Karim Benzema, Vinicius, Kroos gibi bazı futbolcuları yedek başlatan teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarının ortalarında bu futbolcularını sahaya sürdü.

La Liga'da 26 golle gol krallığında ilk sırada bulunan Fransız futbolcu Benzema, Real Madrid formasıyla 601 maçına çıktı. Bu sezon tüm kupalarda oynadığı 42 maçta toplam gol sayısını 42'ye çıkan Benzema, eflatun-beyazlı formayı en çok giyen futbolcular arasında 6. sırada olan Fernando Hierro'yu yakaladı.

Ligde bu sezon sadece 2. haftada liderlik koltuğunda yer alamayan Real Madrid, mevcut durumda en yakın rakipleri 64 puanlı Sevilla'nın 17 puan, bir maçı eksiği olan ve 63 puanı bulunan Barcelona'nın ise 18 puan önünde yer alıyor.

Ancelotti bir ilki gerçekleştirdi

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon İspanya Süper Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuyla ikinci kupasını müzesine götürdü.

La Liga'nın en fazla gol atan takımı olan Real Madrid (72), kalesinde 29 gol gördü.

62 yaşındaki İtalyan teknik adam, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancelotti, İngiltere (Chelsea), İtalya (Milan), Fransa (Paris Saint Germain) ve Almanya (Bayern Münih) liglerinde de ulusal lig şampiyonlukları kazanmıştı.

Kupasını alan Real Madrid kutlamasını Cibeles'te yapacak

Diğer yandan şampiyonluk kupasını Santiago Bernabeu Stadı'nda alan Real Madrid her kupa kazanmasında olduğu gibi Madrid'in merkezindeki Cibeles Meydanı'na giderek, taraftarlarıyla birlikte kupayı kutlayıp, kulüp atkısını Cibeles heykelinin boynuna asacak.

Real Madrid 2020'de kazandığı son kupayı, Kovid-19 salgınından dolayı kutlayamamıştı.

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