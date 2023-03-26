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Kazakistan'dan müthiş geri dönüş

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EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Danimarka'yı 3-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı

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Kazakistan'dan müthiş geri dönüş
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Kazakistan, EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Danimarka'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.
Kazakistan'a galibiyeti getiren goller 73. dakikada Baktiyor Zainutdinov (Penaltı), 86. dakika Askhat Tagybergen ve 89. dakikada  Abat Aimbetov'dan geldi.
Danimarka'nın gollerini ise 21 ve 35. dakikalarda Rasmus Höjlund kaydetti.
Kazakistan'da maçın uzatma bölümünde Abat Aimbetov kırmızı kart gördü.
Gruptaki ilk maçında Slovenya'ya 2-1 kaybeden Kazakistan bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Danimarka ise gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-1 mağlup etmişti.
 
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