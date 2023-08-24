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Kartal son nefeste galip

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 90+4'te Bakhtiyar Zaynutdinov ile bulduğu golle 3-2 mağlup etti

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Kartal son nefeste galip
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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Giuleşti Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, 90+4'te bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı temsilcimiz mücadeleye; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar 11'iyle başladı.

Beşiktaş, 41. dakikada Vincent Aboubakar'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov, 46'da Arthur Masuaku'nun yerine oyuna dahil oldu ve siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Dinamo Kiev'in 48'de Karavaev ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Ukrayna ekibi, 60. dakikada Mykola Shaparenko'nun golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Omar Colley, 64'te sahneye çıktı ve yaptığı şık kafa vuruşuyla siyah-beyazlı temsilcimizi yeniden öne geçirdi.

Dinamo Kiev, 66'da Nazar Voloshyn'in attığı golle eşitliği yakaladı: 2-2.

Bakhtiyar Zaynutdinov, 90+4'te kaydettiği golle Beşiktaş'ı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.

Turun rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

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