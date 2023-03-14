Irkçılık yapan İngiliz taraftara men cezası

Brentford'ın golcü oyuncusu Ivan Toney'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar düzenleyen taraftara maçlara giriş yasağı getirildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'unforvet oyuncusu IvanToney'eInstagram üzerinden ırkçı mesajlar gönderen AntonioNeill isimli taraftara, 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı konuldu.SkyNews'in haberine göre, ekim ayında oynanan Brentford-Brighton maçında Toney'in takımı adına 2 gol kaydetmesi sonrası Neill'in ırkçı mesajları gelmeye başladı.Toney'in kendisine gönderilen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, Neill'i ülkenin kuzeyindeki Blyth kentinde yakaladı.Neill, 25 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede ülkedeki en üst futbol ligi olan Premier Lig'in yanı sıra alt ligler olan Championship, 1. Lig, 2. Lig ve Ulusal Lig maçlarının oynandığı tüm stadyumlara 3 yıl boyunca giriş yasağına çarptırıldı.Suçunu kabul eden Neill, bu süre içinde İngiltere Milli Takımı'nın yurt içi ve yurt dışındaki eleme ile turnuva maçlarını da takip edemeyecek.Neill'e saldırgan mesaj atmaktan dolayı verilen 4 ay hapis cezası ise ertelendi.