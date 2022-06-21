Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'da

Fransa temsilcisi Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Hollanda Ligi (Eredivisie) takımlarından FortunaSittard ile sözleşme imzaladı. Yılmaz'ın, 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedildi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı belirtildi.

BURAK YILMAZ'DAN İLK SÖZLER

Transferiyle ilgili açıklamada bulunan Burak, "Yeni takımımda geçireceğim vakti dört gözle bekliyorum. FortunaSittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri konusunda resmin tamamı benim için son derece önemliydi. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

FortunaSittard Teknik Müdürü SjoerdArs ise "Bu statüye sahip bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için bizim adımıza harika bir gün. Burak Yılmaz, yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, Lille ile geçen sezon Ligue 1'de şampiyonluk yaşadı. Lille ile toplam 73 resmi maça çıkan deneyimli forvet, 25 gol atıp, 10 da asist yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını da yapan Burak, yaklaşık 3 ay önce milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurmuştu.

