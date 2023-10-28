banner913
banner932
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
36 0
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
16 0
 
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
22 0
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
24 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
11 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
27 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
37 0
banner964

Bayern Münih gol oldu yağdı

banner476

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) maçında gol olup yağdı. 2. yarıda attığı gollerle Darmstadt'ı 8-0 yenen Bayern Münih'te Harry Kane, "hat-trick" yaptı.

banner974
Bayern Münih gol oldu yağdı
banner971

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi. Bu yarıda tam 3 kırmızı kart çıktı.

Ev sahibi Bayern Münih'ten Joshua Kimmich karşılaşmanın 4. dakikasında, konuk ekip Darmstadt'tan ise 21. dakikada Klaus Gjasula, 41. dakikada da Matej Maglica kırmızı kart gördü.

Bayern, 2. yarıya 8 gol sığdırdı

İkinci yarıda 1 kişi eksik oynayan rakibine yüklenen Bayern Münih, sahadan 8-0 galip ayrıldı. Bayern'e farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı.

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Bayern Münih, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.

Bayern Münih, 4 Kasım Çarşamba günü Borussia Dortmund’a konuk olacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.