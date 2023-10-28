Bayern Münih gol oldu yağdı

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) maçında gol olup yağdı. 2. yarıda attığı gollerle Darmstadt'ı 8-0 yenen Bayern Münih'te Harry Kane, "hat-trick" yaptı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi. Bu yarıda tam 3 kırmızı kart çıktı.

Ev sahibi Bayern Münih'ten Joshua Kimmich karşılaşmanın 4. dakikasında, konuk ekip Darmstadt'tan ise 21. dakikada Klaus Gjasula, 41. dakikada da Matej Maglica kırmızı kart gördü.

Bayern, 2. yarıya 8 gol sığdırdı

İkinci yarıda 1 kişi eksik oynayan rakibine yüklenen Bayern Münih, sahadan 8-0 galip ayrıldı. Bayern'e farklı galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ile 71. dakikada Thomas Müller attı.

Bu galibiyetle puanını 23'e çıkaran Bayern Münih, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.

Bayern Münih, 4 Kasım Çarşamba günü Borussia Dortmund’a konuk olacak.