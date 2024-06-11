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Atletico Madrid'den Fernando Torres'e yeni görev

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Yeşil sahaların eski yıldız futbolcusu Fernando Torres, altyapısından yetiştiği ve yıllarca formasını giydiği Atletico Madrid'in B takımının teknik direktörü oldu

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Atletico Madrid'den Fernando Torres'e yeni görev
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Eski İspanyol futbolcu Fernando TorresAtletico Madrid'in B takımının teknik direktörlüğüne getirildi.
Torres, gelecek sezon Diego Simeone'nin yardımcısı olarak as takımın antrenör kadrosunda bulunacak olan Luis Garcia Tevenet'in yerini alacak.
40 yaşındaki Futbol adamı, üç yıldır İspanyol ekibinin U19 takımında önce yardımcı antrenör sonra da teknik direktör olarak görev yaptı.
2021-2022 sezonunda U19 takımını UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale çıkarma başarısı gösteren Fernando Torres yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Bu yeni görevle yüzleşmeye karar verdiğimden beri büyük bir sorumluluk hissediyorum. Üç yıl sürekli öğrenmeyle geçti. Benim için bu adım çok önemli ve her gün işleri daha iyi yapmak için hırslı olmak, karşıma çıkan zorluklarla ve sorumluluklarla en iyi şekilde yüzleşmek ve aynı zamanda acelem olmadığını ve yeni bir adım atmaya gerek duymadığımı bilmek istiyorum. Bu görevi büyük bir hırsla ve hazır olduğumu bilmenin verdiği gönül rahatlığıyla büyük bir mücadele olarak kabul ediyorum."
 
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