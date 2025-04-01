UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Finali'nde Trabzonspor U19 Futbol Takımı, Inter'i ağırladı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor, yarı finale yükseldi. Trabzonspor önceki turda olduğu gibi bu turda da rakibini geçerek Türk futbolunda bunu başaran ilk takım oldu.

Turu getiren gol 77. dakikada oyuna kısa bir süre önce girmiş olan Ekrem Terzi'den geldi.

39. dakikada Inter'de Topalovic'in penaltısını Erol Can kurtardı.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final yolunda lig aşamasını geçen tüm İtalyan takımlarını elemeyi başardı.

RAKİP BELLİ OLDU

Bir diğer çeyrek final maçında Olympiakos'u eleyen Salzburg U19 takımı Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI İSVİÇRE'DE OYNANACAK

Trabzonsporve Salzburg'un yanı sıra, AZ Alkmaar, Manchester City, Barcelona ve Stuttgart'ın kaldığı son 8 takım arasından yarı finale yükselecek ekipler kozlarını Nyon'da paylaşacak. Karşılaşmaların adresi Colovray Sports Centre olacak.