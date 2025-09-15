7’nci Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu dün akşam yapıldı.

Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediyenin ev sahipliğinde dün gece gerçekleşen sempozyuma ülkeden, Türkiye, İsveç, İtalya, Fransa, Rusya ve ABD’den sanatçılarla akademisyenler katıldı.

Atölyelerin ardından dün gece sergi açılışı da yapıldı.

Kırok: “Vounous, ülkemizin kültürel markası oldu”

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 7’nci Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin yalnızca bölge değil tüm ülke için kültürel marka haline geldiğini, Vounous’un uluslararası bilinirliği arttığını ifade etti.

Ersenal: "Vounous dünya çapında bilinen bir organizasyon oldu"

Etkinlik Koordinatörü Rauf Ersenal, moloz yığını olan alanın 2017’de temizlenerek bugünkü haline getirildiğini, Vounous’un dünya çapında bilinen bir organizasyona dönüştüğünü dile getirdi.

Etkinlik, meşale ve dans gösterisiyle sona erdi.