Mesarya Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde bölgede bulunan tüm okullarda temizlik, bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda ders başı yapabilmesi için belediye, yasal yükümlülüğün yaklaşık üç katı oranında yatırım gerçekleştirdi.

Okullarda Kapsamlı Çalışma

Belediye ekipleri, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kurumlarında detaylı bir hazırlık yürüttü. Çalışmalar kapsamında okul binalarının iç ve dış cephe boyamaları, elektrik tesisatı onarımları, yeni derslik ve tuvalet yapımları, mermer ve demir işçilikleri, perde ve kıyafet desteği, su arıtma sistemleri ve klima servisleri gibi birçok ihtiyaç karşılandı.

Çalışmalardan Öne Çıkanlar

Akdoğan: Dr. Fazıl Küçük İlkokulu (okul öncesi dahil) ve Akdoğan Polat Paşa Lisesi’nde bakım-onarım, temizlik ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Dörtyol İlkokulu: Temizlik ve bakım çalışmalarının yanı sıra yeni bir tuvalet binası kazandırıldı.

Paşaköy: Eşref Bitlis İlkokulu’nda temizlik ve budama çalışmaları gerçekleştirildi.

Vadili-İnönü: İlkokul ve okul öncesi bölümlerinde bakım-onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Yatırımda Üç Kat Artış

Belediyelerin yasa gereği topladıkları emlak vergilerinin %15’ini okullara ayırma yükümlülüğü bulunuyor. Buna göre Mesarya Belediyesi, Eylül 2024 – Eylül 2025 döneminde topladığı 1 milyon 952 bin 671 TL emlak vergisinden 292 bin 900 TL ayırmakla yükümlüydü. Ancak belediye, eğitime verdiği önemi göstermek amacıyla bu rakamın yaklaşık üç katı olan 840 bin 329 TL’lik yatırım yaptı.

Başkan Latif’ten Mesaj

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve çağdaş ortamlarda eğitim görmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum.”