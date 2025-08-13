Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali Bulgaristan, Litvanya, Makedonya, Bosna Hersek, İstanbul, Bolu ve KKTC’den halk dansları ekiplerini ağırlayacak.

Buna göre, 12’nci Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali 21 Ağustos’ta Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda, 22 Ağustos’ta Yılmazköy’de ve 23 Ağustos Yenirenköy Halk Plajı’nda olacak. Tüm gösteriler saat 20.00’de başlayacak.

Erenköy Karpaz Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Yenirenköy’deki festival halk plajında, Blue Heaven’da olacak.

Erenköy Karpaz Belediyesi 2’nci Kültür ve Sanat etkinliği kapsamında, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi iş birliğinde düzenlenecek festivalde ayrıca Erenköy Karpaz Belediyesi Derince Kültür Merkezi Halk Müziği Korosu ile Grup Otantik de sahne alacak.