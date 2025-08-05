Merit Crystal Cove & Merit Royal Otelleri Halkla İlişkiler Müdürü Nazan Ulukök, iş hayatında gösterdiği başarıyı, akademik alandaki başarısıyla taçlandırdı. Girne Amerikan Üniversitesi’nde, iletişim ve medya yönetimi alanında beş yıllık doktora eğitimini başarıyla tamamlayan Ulukök, cübbesini giymenin sevincini ve gururunu yaşadı. Uzun zamandır bu konuda kurduğu hayalini gerçeğe dönüştüren Ulukök, mutluluğunu sosyal medya hesabından da paylaştı. Ulukök, “Bu sadece bir akademik başarı değil; bir hayalin, kendine inanmanın ve vazgeçmemenin simgesi benim için” ifadelerini kullandı. Tezinin her aşamasında desteklerini esirgemeyen değerli hocalarına teşekkürü de ihmal etmeyen Nazan Ulukök “Teşekkür ederim hayat; Hoş geldin Dr. Nazan…” mesajını paylaştı. Ulukök’ün bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.