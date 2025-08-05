Birinci Ligin yeni takımı Aslanköy Gençlik ve Spor Derneği, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüp logosunu değiştirme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Yönetim kurulu tarafından yapılan son toplantıda gündeme alınan logo değişikliği, oy birliğiyle kabul edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna Duyuru |

Kulübümüz son yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısı sonucunda gündeme gelen logo değişikliği konusunda 2025-2026 sezondan itibaren logosunu güncelleme kararı almıştır.

Kulübümüzün güncel logo kullanımı görselde verildiği gibi olacaktır.

Tüm camımıza hayırlı olmasını dileriz.