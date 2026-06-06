Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin Müşavirlik Yasası’nı görüşmek üzere komite toplantısı düzenleme kararına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın şöyle dedi:

“Dün (önceki gün) mesai bitimine 5 kala, ansızın yapılan bir çağrıyla UBP-DP-YDP Hükümeti, Müşavirlik Yasası'nı görüşmek üzere bugün (dün) saat 09.00'a komite toplantısı yapma kararı aldı hem de Meclis İç Tüzüğünün 27(3) maddesini yok sayıp gündemi bizlerle istişare etmeden.

​Ayrıca her zaman usulden olan, yetkili sendikaların toplantıya çağrılıp dinlenmesi teamülü de bu kez tamamen yok sayıldı ve toplantıya hiç bir sendika da çağrılmadı. Ülke ekonomisi yangın yeriyken, kamu maliyesi batırılmış durumdayken ve onlarca önemli yasa komitelerde tozlanırken; hükümetin tek önceliği, atadığı Müdür ve Müsteşarların evde oturarak nasıl maaş almaya devam edeceği.

​İş insanımız da, Esnafımız da, Çalışanlarımız da bu hükümetin gerçek önceliğinin ne olduğunu çok iyi görsün lütfen. Şu an Meclisteki sayısal güçlerine güvenerek istedikleri yasayı geçirebilirler pek tabii ki.

Ama çok az kaldı dostlar. CTP iktidarında bu torpil yasalarının hepsi kökten değişecek. ​Kamuda üçlü kararname kapsamı daraltılacak. Atamalar Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılarak kamuda liyakat esas alınacak. ​Yapılan tüm yolsuzlukların hesabı tek tek ama tek tek sorulacak. Hiçbir yere kaçamazsınız”