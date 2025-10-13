Yangınların, 4’ü Lefkoşa, 3’ü Gazimağusa, 2’si Girne, 1’i İskele, 1’i Güzelyurt ve 1’i Gemikonağı bölgesinde çıkarken, muhtemel sebepler arasında başta fritöz veya tava içinde unutulan yağların ısınıp alevlenmesi olmak üzere, elektrik kaynaklı kısa devre, trafik kazası sonucu birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, yanık unutulan mum ve kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yer aldı.

Özel servis olaylarının ise; yangına karşı tedbir alınması, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, araç motor bölümlerinde ve bacalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeğin çıkarılması, çatıda yaralanan şahsın kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amacıyla hastaneye sevkinin gerçekleştirilmesi gibi müdahalelerden oluştuğu bildirildi.