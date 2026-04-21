KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili geçen yıl Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 41 yaşındaki Ukraynalı Denys Pohodin’in davasının görülmeye devam ettiği belirtildi.

Politis gazetesi Ukraynalı Denys Pohodin’in, dün Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında, kendisine yöneltilen 36 suçtan 18’ini kabul ettiğini yazdı.

Pohodin hakkındaki geriye kalan suçlamaların ise -beklenmedik bir şey olmaması durumunda-düşmesinin beklendiğini ve ardından ise cezanın uygulamasına geçileceğini yazan gazete Pohodin’in kabul ettiği suçların ise “Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların, mal sahiplerinin rızası olmaksızın, reklamını yapmak ve satmak” ile ilgili olduğunu belirtti.

Habere göre Rum Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki dava gününü 11 Mayıs olarak belirledi.

Pohodin’in geçen yıl mart ayında, Larnaka Havalimanı'nda tutuklandığını anımsatan gazete, Pohodin’in ayrıca KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili olarak son yıllarda yargılanan dördüncü kişi olduğunu da yazdı.