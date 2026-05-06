Süt İmalatçıları Birliği Eski Başkanı, ziraat mühendisi Mahmut Erden, KKTC’de kırmızı et üretimi ve tüketimine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Mahmut Erden’in paylaşımı şöyle:

“Et meselesi ile ilgili size olayın vahametini küçük bir istatistik vererek izah edeyim gerisini siz hesaplayın. Sakince okuyun.

Şimdi; 2025 yılında KKTC'de resmi verilere göre 18660 Büyükbaş Hayvan, 137206 adet Küçükbaş hayvan kesilmiş. Bunları karkas randımanları üzerinden hesap edersek 7.698.000 kg Et üretmişiz.

Turizm Tanıtma Dairesi istatistiklerine göre ülkeye gelip otelde konaklayan kişi sayısı 1478464. Konaklama süresi kişi başı ortalama 3 gün.

Şimdi her bir kişi bu 3 günde kahvaltıyı saymasak 2 şer öğünden 6 öğün yemek yedi demektir. Buda 8.867.010 porsiyon yemek yendi demektir.

Şimdi gelelim bize.

480.000 yerli nüfus,

170890 yabancı çalışan, 120.000 de öğrenci dersek toplam ülke nüfusu 770.890 kişi bunun 200.000'i küçük çocuk de geri kalır 570.890.

Bu nüfus günde 2 öğün yese 1.141.780 porsiyon günde demek. 365 günle çarparsak 416.749.700 porsiyon yemek yapar. Buna turistlerin porsiyonunu eklersek KKTC’de toplamda 1 yılda 425.616.710 porsiyon yemek yenmiş demektir.

Şimdi gelelim asıl meseleye.

Bizim 1 yılda ürettiğimiz toplam eti bu porsiyon adetine bölersek porsiyon başına 18 Gr et tüketimi buluruz.

Buda KKTC'de kişi başı yıllık kırmızı et tüketiminin 12.96 kg olduğunu gösteriyor.

Bu hesaba göre kişi başı yıllık kırmızı et tüketimi 90-100 kilo olan AB ülkeleri ile değil, 11-12 kilo olan Uganda ile yarışıyoruz. Tabi kaçak eti saymaz bu numarayı yerseniz”