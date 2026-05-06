Murat ASLAN

Ülkede geçtiğimiz hafta 209 bin Dolarlık cep telefonu kaçakçılığının ortaya çıkarılması konuşulurken, buna benzer birçok sektörde yasa dışı benzer suçlar işlendiği ancak yetkililer tarafından buna göz yumulduğu öğrenildi.

Çevre mevzuatına aykırı olmasına rağmen uzun zamandır bazı işletmelerin plastik çatal, kaşık, bıçak, köpük tabak ve bazı poşet türlerini ülkeye soktuğu ve satışını yaptığı ortaya çıktı. Kaçak ve denetimsiz ürünler, yalnızca ekonomik değil, sağlık ve güvenlik açısından da tehdit oluşturmaya başladı.

Bazı firmalar tek başına onlarca sanayici, tüccar ve esnafı olumsuz etkilerken, özellikle sahte beyanla yapılan ithalatlar, piyasa dengesini alt üst etti. Normal maliyetlerle açıklanamayacak fiyatlarla ürün satan bazı işletmeler, dürüst çalışan firmaların rekabet şansını yok etti.

Bazı ürünler maliyetinin çok altında beyan edilirken, örneğin çöp poşeti ithalatında ham madde maliyeti belli olan bir ürün, bitmiş ürün olarak çok daha düşük fiyatla beyan edilerek açık şekilde vergi kaçırıldığı öğrenildi.

Bazı firmalar sahte beyan, düşük fatura ve yasaklı ürün ithalatıyla haksız rekabet yaratırken, yetkili birimlerin buna sessiz kalması da, iş insanlarını isyan ettirdi.

Aylardır bu konuların peşine düşen, adeta dedektif gibi çalışan ve bazı firmalara ilişkin belge ve bilgi toplayan sanayi insanları, bu belgeleri Vergi Dairesi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Polis Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Rekabet Kurulu, Ombudsman ve ilgili diğer kurumlara iletti.

Bazı firmaların korunmasına ve daha önce de yakalanan bazı usulsüzlüklerin örtbas edilmesine tepki gösteren iş insanları bir an önce bu konuda önlem alınmasını talep etti.

ÖZERSAY: DERHAL TEDBİR ALINMALI

Öte yandan konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz hafta gümrükteki cep telefonu kaçakçılığını kamuoyu ile paylaştıklarını, Maliye Bakanlığı’ndan açıklama talep ettiklerini,

ertesinde ise hem Maliye’nin hem de Polisin açıklamalarıyla devletin kayıpları ve yapılan usulsüzlükler açısından nasıl büyük rakamların söz konusu olduğunu ortaya koyduklarını hatırlattı.

Özersay ancak bu olay ertesinde geriye dönük olarak buna benzer bir başka kaçakçılık olup olmadığını detaylı inceleme ile araştırılması talepleri konusunda suskun kalındığını vurguladı.

Özersay, “Sistemde bazı açıkların olduğu sarihse o zaman bundan sonrası için başka hangi ilave tedbirlerin alındığı da açıklanmalıydı” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay şöyle dedi:

“Bu olay ortaya çıktıktan sonra başka bazı vatandaşlar da bize ulaştılar. Gerçekten dikkate alınması gereken ihbarlar var. Örneğin yurt dışından getirilen altın konusunda da benzer kaçakçılık olduğu yönünde iddialar vardır. Öte yandan iktidara yakın bazı kesimlerin çevre mevzuatına aykırı plastik/köpük bazı ürünleri yine benzer yöntemlerle ülkeye soktukları ve serbest piyasada rekabeti bozucu adil olmayan durumlar yarattıkları yönünde iddialar vardır. Bu konularda yapılan ihbarları ciddiye almak, derhal tedbir almak ve devletin gelir kayıplarına ve piyasadaki bu adil olmayan bu duruma acilen bir son vermek gerekir”