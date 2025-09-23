Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, yarın 9 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'da deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

BUGÜN

19.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv - TABİİSPOR

19.45 Midtjylland-Sturm Graz - TABİİSPOR 1

22.00 Dinamo Zagreb-Fenerbahçe - TRT 1

22.00 Real Betis-Nottingham Forest - TABİİSPOR

22.00 Braga-Feyenoord - TABİİSPOR 4

22.00 Kızılyıldız-Celtic - TABİİSPOR 2

22.00 Freiburg-Basel - TABİİSPOR 5

22.00 Nice-Roma - TABİİSPOR 1

22.00 Malmö-Ludogorets - TABİİSPOR 3

25 Eylül Perşembe:

19.45 Lille-Brann - TABİİSPOR

19.45 Go Ahead Eagles-FCSB - TABİİSPOR 1

22.00 Rangers-Genk - TABİİSPOR 3

22.00 Salzburg-Porto - TABİİSPOR 1

22.00 Aston Villa-Bologna - TABİİSPOR

22.00 Ferencvaros-Viktoria Plzen - TABİİSPOR 5

22.00 Young Boys-Panathinaikos - TABİİSPOR 4

22.00 Stuttgart-Celta Vigo - TABİİSPOR 2

22.00 Utrecht-Lyon - TRT SPOR