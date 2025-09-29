BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında New York’ta geçen akşam gerçekleştirilen üçlü görüşmeyle ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Politis gazetesi “Kıbrıs Sorunu- Bir Sonraki Durak Genişletilmiş Görüşme- Üçlü Görüşmeden Genişletilmiş Görüşmeye” başlıklı haberinde görüşmenin beklendiği gibi herhangi bir sonuç getirmediğini ve dikkatlerin şimdi ise KKTC’deki seçimlerin ardından yeni bir genişletilmiş toplantı yapılmasına çevrildiğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in görüşmede çabadan vazgeçmediği ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması mesajı verdiğini Tatar’ın ise iki devlet çözümünde ısrar ettiğini belirtti.

Gazete Tatar ile Hristodulidis’in görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalara da yer verirken, KKTC’deki seçimlerin ardından BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yıl sonundan önce yapılması planlanan yeni bir genişletilmiş görüşmenin hazırlıklarını yapmak için Lefkoşa, garantör güçler ve Brüksel’i ziyaret etmesinin beklendiğini de ekledi.

Alithia gazetesi ise üçlü görüşmenin hiçbir sonuç getirmediğini, BM Genel Sekreteri Guterres’in yalnızca KKTC’deki seçimlere kadar momentumu muhafaza ettiğini yazdı.

Fileleftheros ise “Tatar’ın Seçim Oyunları- Tatar New York’a Hellim, İsrail Silahları ve Afrikalı Öğrenciler İçin Gitti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’taki üçlü görüşmeye Kıbrıs sorununu görüşmek için değil, seçim öncesi oyunları kapsamında ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i BM Genel Sekreteri Guterres’e şikâyet etmek için gittiğini iddia etti.

Gazete Cumhurbaşkanı Tatar’ın aksine Guterres ve Hristodulidis’in ise görüşme gündeminin içinde olduğunu ve Kıbrıs sorunundaki çabaların nasıl yeniden başlayacağına odaklandıklarını iddialarına ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de ise “Guterres’in Mesajı: Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni Bir Genişletilmiş Görüşmeye Hazırlanın- Tatar’dan Sorumluluk Yükleme Oyunları- Hristodulidis: Çözüm Hedefinin Başarılması Çifte Yükümlülük- Üzerinde Mutabık Kalınan Çerçeveye Dayalı Çözümün Alternatifi Yoktur- Tatar Üçlü Görüşmede Seçim Kampanyası Mesajıyla- Yıl Sonundaki 5+1 Görüşmeyle İlgili Olarak Ben de Orada Olacağım Dedi” başlıklarıyla yer aldı.