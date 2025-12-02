Sürücülere yapılan alkol ve uyuşturucu testlerine ilişkin son üç yıllık veriler Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta bu yıl şimdiye kadar 4 bin 500 sürücünün alkol veya uyuşturucu ya da her ikisinin tesiri altında araba sürdüğünün tespit edildiğini yazdı.

Habere göre 2023 yılında 5 bin 389 sürücü alkol, bin 450 sürücü uyuşturucu; 2024’te 4 bin 765 sürücü alkol, bin 14 sürücü uyuşturucu; 2025’te (1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde) 3 bin 226 sürücü alkol; 869 sürücü ise uyuşturucu etkisi altında araç kullandı.

Gazete aynı haberde trafik kazalarında bu yıl ölenlerin sayısının ise 43 olduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta geçen yıl aynı dönemde ise trafik kazalarında ölenleri sayısı 41 olarak kaydedildi.