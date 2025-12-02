Fileleftheros gazetesi Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak Hrisohidis’in Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis yanı sıra Rum polisi liderliğiyle temaslarda bulunacağını yazdı.

Hrisohidis’e Güney Kıbrıs temaslarında Yunanistan polisinden üst düzey yetkililerin de eşlik edeceğini kaydeden gazete, temas programına göre iki bakanın baş başa görüşeceğini aynı zamanda temaslar çerçevesinde Rum ve Yunan polisi liderlerinin de görüşme yapacağını ifade etti.

Baş başa yapılacak görüşmelerin ardından heyetlerin de katılacağı genişletilmiş görüşmeler yapılacağı ve ardından basına açıklamalarda bulunacağı belirtildi.

Öte yandan gazete, Rum Adalet Bakanı Hartsiotis ile Rum polisi liderliğinin Yunan muhataplarıyla yapacağı görüşmenin merkezinde organize suçların bulunduğunu yazdı.

Gazete, görüşmenin gündeminde Rum polisi bünyesinde Yunanistan’daki organize suçlarla mücadele müdürlüğüne eşdeğer bir birim kurulması ihtimalinin yer almasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, görüşmede Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis'in yanı sıra Yunanistan polisi bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Yöneticisi Fotis Duitsis’in de hazır bulunacağını, ayrıca Yunanistan Polisi Genel Müdürü Dimitris Mallios’un da Yunan heyetinde yer almasının beklendiğini belirtti.