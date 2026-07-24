Boğaziçi'nde Mezarlık bölgesindeki bir arazide dün saat 11.00’da meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 150 dönümlük arazi içerisindeki anızlar ile 100 adet kare ve 30 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Yangın, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkının müdahalesi ile söndürüldü.

Öte yandan Yıldırım'da Ağıllar Bölgesinde ve Kalecik'de Su Depoları Mevkiinde çıkan yangınlar zarara neden oldu.

Önceki gün saat 15.30 sıralarında Yıldırım'da Ağıllar Bölgesinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ile bölge halkının müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm kıraç ve otluk alan, 50 dönüm ekili alan, 80 adet rulo balya, 50 adet plastik sulama hortumu, 200 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 300 adet plastik sera çubukları, soğuk hava deposuna ait yan ve üst kısmındaki sandviç paneller ve soğuk hava deposunu devreye sokan elektrik kesicileri, 100 adet boş plastik sebze kasası ile 3 adet elektrik direği yandı.

Öte yandan, dün sabah saat 07.30 sıralarında da Kalecik'de Su Depoları Mevkiinde elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın, polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkının müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 50 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 120 adet kare balya, 24 adet rulo balya, 17 adet zeytin ve 11 adet harnup ağacı yandı.