Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim’i Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Görüşmede, demokratik değerlerin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün korunması ve siyasal mücadelenin bu ilkeler temelinde sürdürülmesinin önemi ele alındı. Taraflar ayrıca temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ile kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik ortak hassasiyetleri değerlendirdi.

İncirli ve İbrahim, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve siyasi diyalogun sürdürülmesinin önemine vurgu yaparken, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.