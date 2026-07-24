KKTC kimliği, Türkiye siyasetinin tanınmış kişileri arasında da revaçta. KKTC’de en son genel nüfus sayımının üzerinden 15 yıl geçti. Ülkede sayım 2011’de yapılmıştı. Nüfus belirsizliği sürerken, bakanlar kurulu tarafından verilen vatandaşlık kararları da sürüyor. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar incelendiğinde, 2026 yılının 1 Ocak-17 Temmuz döneminde, en az 445 kişinin KKTC vatandaşlığına alındığı görülüyor. KKTC İstatistik Kurumu son genel nüfus sayımında sürekli ikamet eden nüfusu 286 bin 257 kişi olarak açıklamıştı.

Yeni vatandaşlık kararları, ülkenin bugün kaç kişiden oluştuğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. 4 FARKLI KARAR 2026 yılının nisan ayında 53, mayıs ayında 95, haziran ayında 166, ve 1-17 Temmuz tarihleri arasında 131 kişi KKTC vatandaşı yapıldı. Bu dört karar kapsamındaki toplam sayı 445’e ulaştı. Vatandaşlık kararları uzun yıllardır KKTC siyasetinde tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Tartışmaların odağında ise yalnızca verilen vatandaşlıklar değil, ülkenin gerçek nüfusunun bilinmemesi yer alıyor. Çeşitli kesimler, güncel nüfus verisi olmadan eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, konut ve kamu hizmetlerinin sağlıklı şekilde planlanmasının zorlaştığını dile getiriyor KKTC REVAÇTA Yeni vatandaşların önemli bir bölümü, uzun süre ülkede yaşayan ya da burada doğan kişilerden oluşuyor. Bununla birlikte “istisnai” yurttaşlıklarda da belirgin bir artış var. Özellikle Türkiye siyasetinde önemli görevlerde bulunan kişilerin son dönemde KKTC vatandaşlığına yönelik ilgisinin artması dikkatlerden kaçmıyor. 2026’da KKTC vatandaşlığı verilen tanınmış isimlerden bazıları şunlar: Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Konya Milletvekili Orhan Erdem, eski milletvekili Mehmet Metiner, güvenlik uzmanı ve yazar Mete Yarar, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Kubilay Şenbakar ve KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay. Öte yandan UBP-DP-YDP hükümetinin göreve geldiği Mayıs 2022 yılından bu yana verilen istisnai yurttaşlık sayısı 2 bin 421’e ulaştı.