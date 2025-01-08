KKTC'de dün meydana gelen üç trafik kazasında alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen üç sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Kazalarda herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa-Girne ana yolunda gece yarısı meydana gelen kazada, Mehmet Özdemir (E-24), 90 miligram alkollü içki tesiri altında RN 603 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Mehmet Özdemir aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Trafik levhasına çarparak durabildi

Girne-Alsancak çevre yolunda saat 23.30’da meydana gelen kazada ise, Eren Tanrıkulu (E-22), 85 alkollü içki tesiri altındayken HP 004 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje ve trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Eren Tanrıkulu aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Dikkatsizlik ve alkol kaza getirdi

Gazimağusa’da saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Erol Salih Arseven (E-32), 117 miligram alkollü içki tesiri altında LH 330 plakalı araçla seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Hazal Ummanel(K-36) yönetimindeki ND 043 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LH 330 plakalı araç sürücüsü Erol Salih Arseven aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.