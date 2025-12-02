Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, “İlçe başkanlarımızla bir araya gelerek, Ulusal Birlik Partisi’nin yarım asırlık mücadelesini taçlandıracak, 50’nci yıl etkinliklerimizin yol haritasını belirledik” dedi.

Bu vizyonla birlikte 50’nci yılda "büyük bir seferberlik" başlattıklarını kaydeden Savaşan, “50. Yılda 50 Etkinlik” projesini hayata geçireceklerini söyledi.

-Yeni Genel Merkez binasının temel atma töreni de yapılacak

Savaşan, altı ilçede bir yıl boyunca sosyal, kültürel, siyasal ve sportif etkinliklere ek olarak, Siyaset Akademisi çatısı altında eğitim programları da düzenleyeceklerini ifade etti. Savaşan, şu bilgileri paylaştı:

“Partimizin ruhunu halkımızla yeniden buluşturacak bu süreçte 50’nci Yıl Belgeseli, Yeni Kurumsal Kimlik çalışmaları, çalıştaylar, paneller, sempozyumlar, gençlik turnuvaları, kadın yarışmaları ve yeni genel merkez binamızın temel atma törenleri gibi birçok önemli etkinlik yer alacak.”

-“Her etkinlik Ulusal Birlik Partisi’nin halkımızla olan bağını güçlendirecek”

Her etkinliğin, Ulusal Birlik Partisi’nin halkla olan bağını güçlendireceğini vurgulayan Savaşan, “Her buluşma, bu büyük davanın heyecanını ve coşkusunu geleceğe taşıyacaktır” dedi.