Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye’den Irak’a nakledilen Türk asıllı IŞİD mensuplarının Türkiye tarafından geri alınacağını duyurdu. Bağdat’ta ABD Suriye Temsilcisi Tom Barrack ile görüşen Hüseyin, SDG ile Suriye ordusu arasındaki şiddetli çatışmalar esnasında Irak'a gönderilen IŞİD'lilerin arasında 180 Türk vatandaşının da bulunduğu belirtti.

Hüseyin, Türkiye'nin bu kişileri geri alacağını açıkladı. Ankara henüz planlanan geri dönüş süreci hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Ocak sonu ile Şubat başı arasında, SDG ve Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar sürerken yaklaşık 5 bin 700 IŞİD üyesini Suriye’nin kuzeydoğusundaki hapishanelerden tahliye etti.

Suriye hükümeti El-Hol kampının tamamen tahliye edilerek kapatıldığını açıkladı. Bir dönem 28 bin IŞİD üyesini barındıran kamptaki yabancı uyrukluların akıbeti belirsizliğini koruyor.