Ülkemizde alt yapı çalışmalarına önem veren futbol kulüplerinden bazıları önümüzdeki hafta sonu U11 Ligini başlatma kararı aldı.

Bu bağlamda Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Gençlik Gücü, Turgay Ersalıcı Dikmen ve Mesarya-Gaziköy futbol akademilerinden oluşan toplam 6 akademinin katılacağı U11 Melekler Ligi düzenleniyor.

15 Şubat 2025, Cumartesi günü Yusuf Kaptan Sahası’nda oynanacak maçlarla başlayacak U11 Liginde 2014 yılı ve sonrasında doğan çocuklar oynayabilecek.

Mesarya-Gaziköy Futbol Okulu tek bir akademi olarak faaliyetlerini sürdürmekte.

İlerleyen zamanda da değişik yaş kategorilerinde yer alan çocuklara yönelik Lig organizasyonu düzenleneceği de bildirildi.